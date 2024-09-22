共和党候補のトランプ前大統領（左）と民主党候補のハリス副大統領/Getty via CNN Newsource（ＣＮＮ）ＣＮＮが来月２３日に米大統領選のテレビ討論会を計画し、民主党候補のハリス副大統領と共和党候補のトランプ前大統領を招待したのに対して、ハリス氏は２１日、Ｘ（旧ツイッター）上で参加を表明した。一方トランプ氏は同日、開催時期が「遅すぎる」として拒否する構えを示した。ハリス陣営の責任者は声明で「ハリス氏にはトラ