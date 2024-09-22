【モデルプレス＝2024/09/22】ABEMAオリジナル恋愛番組「彼とオオカミちゃんには騙されない」に出演していた北澤舞悠（24）が韓国人アーティスト・JEY（チョン・ジニョン／27）との結婚を発表した。【写真】「彼オオカミ」出演美女、イケメン韓国人旦那とのウエディングフォト◆北澤舞悠＆JEY、結婚発表北澤とJEYはそれぞれのInstagramを通じて「私達結婚することになりました」と英語、日本語、韓国語で報告。2人が並んで撮影され