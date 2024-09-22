俳優の星野真里さんが９月２２日、難病の「先天性ミオパチー」である、長女・ふうかさんのインスタグラムを更新し、ふうかさんが公園で遊ぶ「ユニバーサル遊具」について綴りました。 【写真を見る】【星野真里】「皿型ブランコを紹介させていただきます」難病「先天性ミオパチー」長女・ふうかさんが遊ぶ「ユニバーサル遊具」について綴る前日の投稿で、星野真里さんは『ぐるぐるマウンテン』という遊具の写真をアップ