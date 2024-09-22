石川県によりますと、低気圧と前線による大雨に伴い、能登半島地震の被災者が入居する仮設住宅でも、きょう午前10時現在、9か所で床上浸水の被害が確認されたということです。石川県がきょう午前11時から開いた災害対策本部会議の資料によりますと、午前10時現在、能登半島地震の被災者が入居する仮設住宅でも、輪島市内の5か所と珠洲市内の建設中のものを含む4か所のあわせて9か所で、床上浸水の被害が確認されたということです。