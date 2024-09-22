歌手・和田アキ子が２２日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）にスタジオ生出演した。番組では、斎藤元彦兵庫県知事のパワーハラスメントなどの疑惑告発文書問題で、県議会の全会派（議員８６人）が１９日に知事不信任決議案を共同提出し、賛成８６票の全会一致で可決されたことを報じた。斎藤知事は結果を受けて、「今の状況になったのは私に責任がある。大変重い議会の選択。しっかり