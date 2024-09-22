気象台は、午後0時4分に、洪水警報を三股町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・三股町に発表南部平野部、南部山沿いでは、22日夜のはじめ頃まで土砂災害に、22日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害22日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水22日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報22日夕方にかけて警戒■都城市