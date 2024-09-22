気象台は、午後0時4分に、洪水警報を上山市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山形県・上山市に発表山形県では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。庄内では、22日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。村山、置賜、庄内では、22日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■米沢市□大雨