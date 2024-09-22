記録的な大雨となった石川県能登地方では、これまでに1人が死亡、7人が行方不明になっています。大雨特別警報は警報に切り替わりましたが、引き続き厳重な警戒が必要です。また、そのほかの地域でも記録的な大雨になっています。活発な秋雨前線の影響で22日も東北や北陸、九州などでも激しい雨が降り続き、新潟・村上市三面では、20日の降り始めからの雨量が313mmと、9月、1カ月分の1.5倍ほどの雨が短い期間に降りました。午前11時