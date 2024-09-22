岡山城や後楽園周辺を市民ランナーが走る「ライト電業 キャッスル・ミニマラソン」が、けさ（22日）岡山市中区の旭川河川敷で行われました。 【写真を見る】キャッスル・ミニマラソンで市民ランナー約600人が爽やかな汗岡山城や後楽園の景色楽しみながら約4キロ【岡山】 35回目の開催となったキャッスル・ミニマラソンには、小学生から高齢者まで幅広い年代の市民ランナー約600人が参加しました。 （号砲・