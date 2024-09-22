2024年9月20日、韓国メディア・毎日経済は「国内総生産（GDP）に対する政府負債の比率が過去最大水準を更新し、国内外の通貨機関が懸念の声を上げている」と伝えた。国際決済銀行（BIS）によると、韓国政府のマクロレバレッジは今年3月末基準で45．4％を記録した。BIS基準のマクロレバレッジは、国際通貨基金（IMF）や経済協力開発機構（OECD）基準から非営利公共機関と非金融公営企業を除外した狭義の国家債務水準を示す。この基