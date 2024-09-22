女優の伊藤沙莉（30）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第26週）「虎に翼」に入る。クライマックスを前に、主人公・寅子役を熱演した伊藤から“ラストコメント”が到着。「寅子でいられて、本当に幸せでしたね」「撮影していた頃に戻りたいです（笑）」などと万感の思いを明かした。＜※以下、ネタバレ有＞向田邦子賞に輝いたNHKよるドラ「恋せぬふ