第1打席から三ゴロ、四球→ベッツ弾で生還、三振、死球【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で四球を受けて出塁した。投球が右肘に当たり、球場は大ブーイングに包まれた。第1打席は三ゴロに倒れたが、3回の第2打席は四球で出塁。ムーキー・ベッツ内野手の18号2ランで生還した。リーグ