発言者の上西一美氏は20年前から交通事故防止の活動を続けており、これまでに3万件近くのドライブレコーダー映像を分析して様々なセミナーを行ってきました。このYouTube番組では、その活動の一部を紹介しています。今回の動画では、追突事故の映像を通じて重要な注意点について語りました。 動画の中で上西氏は、緊急車両が交差点内に進入した際に発生した追突事故の一例を紹介。この事故では、前方の車が青