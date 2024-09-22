22日、中京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・ダ1400m・11頭)は、スタート一息も徐々にポジションを上げて直線で抜け出した川田将雅騎手騎乗の1番人気プロミストジーン(牝2、美浦・上原佑紀厩舎)が、2番手から脚を伸ばした4番人気キョラムン(牝2、栗東・石橋守厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分27秒1(良)。 さらに2.1/2馬身差の3着に5番人気サイラモナムール(牝2、栗東・辻野泰之厩舎)が
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