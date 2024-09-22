阪神は22日、岩崎優投手（33）が前日21日のDeNA戦（横浜）で公式戦通算500試合登板を達成したことを記念し、記念グッズを発売すると発表した。記念ロゴパネル（限定1点）は直筆サイン入りで公式オンラインショップ「T―ショップ」の限定商品として28日午後1時から19万8000円（税込）で販売される。他にはTシャツ（3000円）、スクエアクッション（2500円）、フェイスタオル（2000円）などが販売される。24日11時からT―SHOP