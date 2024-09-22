3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。9月10日（火）の放送では、普通の真ん中を決めていく授業「普通 of 普通」を実施。生徒（リスナー）が思う「勝負服の普通」を紹介しました。Saucy Dog・石原慎也＜リスナーからのメッセージ＞夏なら腹出しのピチッとした体のラインがわかるトップス