前線上の低気圧は、２２日昼前には北陸地方を通過し、２２日夜には日本の東へ進む見込みです。 【写真を見る】秋雨前線にのみ込まれた日本列島昼ごろにかけて大雨のピークが来るおそれ…大雨特別警報の北陸と東北地方は警戒を また、前線は２２日夜には本州付近を南下し、２３日にかけて、南西諸島付近に停滞する見込みです。 低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるため、