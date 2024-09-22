ロッキーズ戦の第2打席で四球→ベッツのHRで生還…今季126得点【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3点ビハインドで迎えた3回、第2打席に四球で出塁し、続くムーキー・ベッツ内野手の2ラン本塁打で生還した。リーグトップの得点は126になった。第1打席は三ゴロに倒れた大谷だが、第2打席は四