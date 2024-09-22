阪神は２２日、岩崎優投手が２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）で公式戦通算５００試合登板を達成したことを記念し、グッズを販売すると発表した。岩崎が試合後に掲げた記念ロゴパネル（限定１点）は直筆サインが入り、公式オンラインショップ「Ｔ−ＳＨＯＰ」限定商品として２８日午後１時から１９万８０００円（税込）で販売される。他にはＴシャツ（税込３０００円）、フェイスタオル（同２０００円）、スクエアクッシ