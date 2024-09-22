吉川美南から水戸までノンストップ！臨時特急「海浜公園コキア青梅号」を運転JR東日本は2024年10月14日（月・祝）、青梅駅と勝田駅を結ぶ臨時特急「海浜公園コキア青梅号」を運転します。勝田車両センターに配置されているE653系（画像：写真AC）。この列車は、東京・多摩の青梅駅と茨城県の勝田駅を青梅線、中央線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。多摩エリアから、コキアで彩られる国営ひたち海浜公園へのアクセスに便利な