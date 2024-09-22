21日午後、ソウル蚕室（チャムシル）野球場にて「2024 新韓SOL BANK KBOリーグ」LGツインズ対（トゥサン）ベアーズの試合が行われ、東方神起のチャンミンが始球式に登場した。・東方神起 チャンミン、ソウルの高級マンションを購入…約9億円を現金で支払い・【PHOTO】東方神起 チャンミンら、ミュージカル「ベンジャミン・バトン」プレスコールに出席