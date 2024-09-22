気象台は、午前10時17分に、洪水警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・佐渡市に発表新潟県では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。佐渡では、22日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間22日昼前■長岡市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■柏崎市