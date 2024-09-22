ウッチャンこと、内村光良が7月に還暦を迎えた。15日放送の「世界の果てまでイッテQ！」は「内村光良還暦記念一芸大合宿in山梨県・長野県」と題した2時間SPを放送。番組メンバーのイモトアヤコ、宮川大輔ら総勢20人が合宿し、ウッチャンの還暦を祝った。松本人志は勝訴でも「テレビ復帰は困難」と関係者が語るワケ…“シビアな金銭感覚”がアダにもちろん、番組の性格上、ただ祝うわけではない。5日間の合宿で内村を含むメン