2024年9月20日(金)に登場した「Apple Watch Series 10」では、新しく「音楽やポッドキャストなどの音声コンテンツをスピーカーから再生する機能」が搭載されています。iPhoneやヘッドホンを取り出さなくてもいつでもどこでも手首から音楽やポッドキャストを流すことができるということで、実際に使い心地を確かめてみました。Apple Watch Series 10 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-watch-series-10/旧モデルのAppl