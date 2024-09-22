「Plus One」と「フォーシスアンドカンパニー」は、8月20日(火)、東京・表参道に、展示会やポップアップ、イベント、撮影会場として利用可能な多目的スペース「House of OMOTESANDO」をオープンした。なお、「Plus One」は、結婚式会場/宿泊施設/レストラン/観光業に特化したセールスアウトソーシング業務、「フォーシスアンドカンパニー」は、婚礼支援事業/美容・エステ事業/フラワー・デコレーション事業/ワイン事業を手掛ける企