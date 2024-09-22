能登半島地震の復興半ばにある被災地を再び災害が襲った。石川県能登地方では21日、線状降水帯が発生し激しい雨が降り続けた影響で、河川の氾濫や土砂崩れが相次いだ。1人が死亡、少なくとも6人以上が行方・安否不明で、住宅の浸水被害や停電が発生するなど大きな被害が出た。【写真まとめ】仮設住宅が冠水、道路は大雨で陥没気象庁によると、被災地での1時間降水量は輪島市121ミリ、珠洲市84・5ミリと観測史上最大を更新。同