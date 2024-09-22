「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第３日」（２１日、有馬ロイヤルゴルフクラブ＝パー７２）５位から出た清水大成（２５）＝ロピア＝が２イーグル、５バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算２０アンダーで首位に立った。初日にホールインワンを達成するなど好調を維持し、ツアー初優勝を目指す。２打差の２位は、首位からスタートした平田憲聖。坂本雄介と阿久津未来也が通算１７アンダーで３位につけた。あどけな