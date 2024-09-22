京商は、手のひらサイズのトイラジコン「FIRST MINI-Z（ファーストミニッツ）」シリーズから、クローム仕上げの「Shelby Cobra 427 S／C」「Shelby Cobra Daytona」の2モデルを、2024年9月20日に「京商オンラインショップ」限定で発売する。スムーズな操作性とストップウォッチ付きのコントローラー走行時の衝撃を吸収する前後サスペンションや、路面をつかむゴムタイヤを装備し、「新リアルドライブ機構」、「モード切り替え」、