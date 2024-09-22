Ä®ÅÄ¼ç¾­DF¾»»Ò¸»¡¢´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬¸«¤»¤¿»¥ËÚÀï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¸ÀµÚJ1¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï9·î21Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Ç19°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Ë¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF¾»»Ò¸»¤Ï¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼