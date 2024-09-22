福岡管区気象台は22日午前5時41分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第6号を発表した。福岡県では、同日昼過ぎにかけて河川の増水や氾濫、土砂災害、低い土地の浸水に注意、警戒するよう呼びかけた。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意喚起した。［気象概況］山陰沖にある温帯低気圧からのびる前線が、22日夕方にかけて九州北部地方を南下する見込み。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、福岡