■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3778) さくらネット 東証プライム (8035) 東エレク 東証プライム (5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード (9432) ＮＴＴ 東証プライム (6266) タツモ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4592) サンバイオ 東証グロース (2932) ＳＴＩＦＨＤ 東証スタンダ&#1254