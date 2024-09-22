【ラ・リーガ第6節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 4-1(前半0-0)エスパニョール<得点者>[R]ダニエル・カルバハル(58分)、ロドリゴ・ゴエス(75分)、ビニシウス・ジュニオール(78分)、キリアン・ムバッペ(90分)[エ]オウンゴール(54分)<警告>[R]キリアン・ムバッペ(32分)、フェデリコ・バルベルデ(61分)、ジュード・ベリンガム(81分)、ビニシウス・ジュニオール(82分)[エ]ポル・ロサーノ(10分)、ジョアン・ガル