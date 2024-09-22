【フランス・リーグアン第5節】(Stade Auguste-Delaune)スタッド・ランス 1-1(前半1-0)パリSG<得点者>[ス]中村敬斗(9分)[パ]ウスマン・デンベレ(68分)<警告>[ス]マーシャル・ムネツィ(44分)、ヤヤ・フォファナ(47分)[パ]ウィリアム・パチョ(37分)├中村敬斗が2戦連発弾!!またも伊東純也がお膳立て!! スタッド・ランス、千金ドローで王者PSGの全勝進撃ストップ└中村敬斗が2戦連発!! またも伊東純也のクロス開通!! パリ