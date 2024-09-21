「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、「ニードルズ（NEEDLES）」のリメイクライン「リビルドバイニードルズ（Rebuild by Needles）」とのコラボレーションアイテムを9月25日に発売する。ワイルドサイド ヨウジヤマモトの原宿店と大阪店で取り扱う。 【画像をもっと見る】 2回目となるコラボでは、ヨウジヤマモト社のオリジナルファブリックをベースにユーズドのユーロワーク素材を縫い合わせたジ