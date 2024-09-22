最高時速285キロで走る東海道新幹線に、ゾンビが続々と入り込んでくる――。「のぞみ」の車両をお化け屋敷にする「ゾンビ新幹線」が10月、東京駅から出発する。「日本一短い」西九州新幹線が生まれた理由とは20人超のゾンビが車内に舞台となるのは、10月19日午後5時18分に東京駅を出発する新大阪行き「のぞみ435号」の16号車。東京―新大阪間の約2時間20分、総勢20人超のゾンビが乗客を恐怖の世界にいざなう。遊園地などでお