ファッションショーに瑠美夫人が登場…レオくんも“登壇”アストロズの選手らが家族と出席するイベント「Champions for Healthy Families Luch and Sashion Show」が20日（日本時間21日）に行われた。菊池雄星投手も家族で参加し、瑠美夫人はピンクのドレスを着てファッションショーに登場。息子のレオくんとともに、場内を盛り上げた様子が「この一家はかわいすぎる」と注目を集めた。ヒューストン地元メディア「Chron」のリ