イーゲートでは、独自に企画･開発した日本品質のオリジナル素材｢丸福ガーゼ｣を使った人気のインナーシリーズから、新作アイテムを8月29日(木)より発売いたしております。人気の｢丸福ガーゼ｣プリントシリーズから、新作アイテムが登場しています。華やかなフラワープリントのインナーで、不快な残暑の時期を乗りこえましょう。 快適に身に着けられる新作インナーが登