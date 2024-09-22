ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが２１日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。昨年９月から体調不良で休養し、今月１８日に復帰が発表された野村アナ。金魚が描かれたうちわを手に、和室でくつろぐ姿を公開し「ただいま！！一年ぶりのお仕事はパソコンを直すところからでした笑ゆっくりやっていきます〜」とつづった。狂言師の野村萬斎を父に持つ野村アナは、慶応大環境情報学部を卒業後、２０２０年にＴＢＳへ