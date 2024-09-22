日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4か国の枠組み「クアッド」の首脳会合が、バイデン大統領の地元の町で開かれています。バイデン大統領と岸田総理にとっては最後の参加となるクアッド首脳会合は、バイデン大統領がかつて通った高校で開かれています。日米豪印の4首脳はインド大平洋地域での様々な課題への対応を話し合っていて、今回は、海での違法操業などに目を光らせる監視態勢を強化するほか、災害発生時に軍や自衛隊