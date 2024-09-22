酒田河川国道事務所・山形地方気象台共同発表（午前4時45分） 【写真を見る】山形県最上川温帯低気圧と前線による大雨で氾濫注意水位にこのあとも雨雲が東北地方に…厳重警戒 【警戒レベル２相当情報［洪水］】 最上川下流では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み 最上川の臼ヶ沢（うすがさわ）水位観測所（酒田市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情
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