Image: Android Developers Blog 10月15日は充電をお忘れなく。2024年9月4日、最新のAndroid OSとなる「Android 15（開発コード名：Vanilla Ice Cream）」が、Androidオープンソースプロジェクト向けに登場しました。Android Emulatorでも利用可能です。あとはリリース日を待つのみですが、海外メディアによると10月15日がリリース日になるのではないかとみられています。業界関係者も同意