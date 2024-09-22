◆高校野球◇静岡県秋季大会▽３回戦駿河総合２−９常葉大橘＝７回コールド＝（２１日・磐田）県大会３回戦が行われ、８強が出そろった。常葉大橘は駿河総合を９−２（７回コールド）で下した。常葉大橘の１８３センチ左腕の秋山創大投手（２年）が先発し５回を１失点。初回に１点を与えると、２回以降も毎回得点圏に走者を背負ったが、要所を締めて９奪三振。県予選の上位決定戦（６〇３）でも対戦した駿河総合を退けた