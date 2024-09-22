◆高校野球◇福島県秋季大会▽３回戦会津０−１０聖光学院＝５回コールド＝（２１日・ヨークいわき）３回戦が行われ、聖光学院は投打がかみ合い、１０―０の５回コールドで会津に快勝した。聖光学院は圧巻の試合運びで８強入りした。２―０で迎えた３回無死一塁。３番・菊地政善一塁手（２年）が「いい手応えでした」と内角高めの直球を左翼席に運ぶ２ランを放った。打線を活気づけると、この回に一挙７得点。公式戦初本塁