女子大学生の背後から頭に袋をかぶせて首を絞めたなどとして、大阪府警は２１日、大阪市平野区、会社員の男（３９）を強盗殺人未遂容疑などで逮捕したと発表した。府警によると、男は３日夜、府内のマンションの１階玄関付近で、帰宅した女性の頭に後ろから袋をかぶせて首を絞め、スマートフォンなどを奪った疑い。女性は軽傷を負った。男は「殺意はなかった」と容疑を一部否認する一方、「（女性の）アルバイト先で見て好き