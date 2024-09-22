6人組グループ・SixTONESの2週連続放送の冠番組第2弾となる日本テレビ系『Game of SixTONES』が、きょう22日午後10時30分から放送される。それに先立って、見どころが公開された。【番組カット】真剣な表情で…ゲームに挑む京本大我＆森本慎太郎同番組では、豪華ゲストとSixTONESが完全オリジナルゲームで大激突する。記念すべき初回ゲストとして、芸能界の“新ご意見番”長嶋一茂と藤本美貴が登場。さらに、メンバーを自宅に