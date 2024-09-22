【ジャカルタ時事】インドネシアのプラボウォ次期大統領の就任まで１カ月を切った。１０月２０日の就任式直前に７３歳となり、同国史上最高齢で政権の座に就く。任期は５年。就任前から積極外交を展開する一方で、大統領選で打ち出した数々の公約を守れるのか、早くも疑問視する声が上がっている。プラボウォ氏は陸軍特殊部隊や戦略予備軍の司令官などを歴任した元軍人。１９７０年代には東ティモール独立運動の武力弾圧を指揮