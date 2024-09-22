SNSに自身のスイング写真やゴルフをプレーする動画をアップする人々が増えている昨今だが、韓国では最近、一枚の写真がちょっとした話題になったことがある。【写真】シン・スジ、“肌多め”の大胆私服写真をアップしたのは、新体操の元韓国代表でもあるシン・スジだ。1991年生まれの彼女は、学生時代から新体操の有望株として期待され、高校3年時の2007年にはギリシャで開催された世界新体操選手権で17位を記録し、2008年の北京五