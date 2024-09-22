このあとも全国的に大気の状態が不安定で、雨が降りやすい天気となりそうです。 【写真を見る】前線上の低気圧が昼前には北陸地方、その後東北を横断し夜には日本の東へ大雨厳重警戒このあとの全国の降水量は 前線上の低気圧は、２２日昼前には北陸地方を通過し、２２日夜には日本の東へ進む見込みです。 また、前線は２２日夜には本州付近を南下し、２３日にかけて、南西諸島付近に停滞する見込みです。低気圧や前線に向か