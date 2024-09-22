気象台は、午前6時44分に、洪水警報を球磨村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・球磨村に発表熊本地方では、22日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。球磨地方では、22日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇城市□大雨警報・土砂災害・浸水22日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量50mm■球磨村□洪水警報【発表】22日夕方にかけて警戒