大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月20日（金）（日本時間21日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 コロラド・ロッキーズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 大谷翔平（30）は本拠地ドジャースタジアムで行われたロッキーズとの3連戦初戦に「1番・DH」で出場し、4打数3安打、1本塁打、2打点、2得点